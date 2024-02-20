EKK kararı: Ödemelerde TROY kullanımı artacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Külliye'de gerçekleştirildi. EKK Toplantısında TROY'un kullanımında düzenli bir artış gözlendiği, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde TROY kullanımının yaygınlaştırılacağı belirtildi. Finansal altyapıyı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye'de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında Türkiye'nin markası olan TROY ödeme sistemine ilişkin son dönem gelişmeleri Kurul üyeleriyle paylaşıldı. TROY'un kullanımında düzenli bir artış gözlendiği, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde TROY kullanımının yaygınlaştırılacağı ifade edildi. "Enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikası etkin bir şekilde uygulanırken yapısal reform çalışmalarımız da hızla devam etmektedir" ifadelerine yer verilen açıklamada, toplantıda 2024- 2026 dönemlerini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) takvimlendirilmiş yapısal reform alanlarında gelinen son durumun ele alındığı aktarıldı.