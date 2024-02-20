Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024 emekli ikramiye tarihi...

Son dakika haberleri... Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi hangi tarihte hesaplarda olacak? soruları merak ediliyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin TL'ye yükseltildiğini duyurmuştu. İşte emekli Ramazan Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatış tarihi...
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ MÜJDESİ
Emeklilerimizin bayram ikramiyesinde artış yapmayı planladıklarını ifade eden Erdoğan, "Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye geliri yoktu. 2018'de biz getirdik. Önümüzdeki bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Bunu alacak olan 16 milyon kişi var. Hayat pahalılığı sorununu çözünce diğer alanlarda daha rahat yol alacağız" diye konuştu.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme, TBMM Başkanlığına sunulan 8. Yargı Paketi'nde yer aldı. Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü. Dolayısıyla bayram ikramiyesi ödemeleri 1-7 Nisan arasında ödenecek. Meclis düzenlemesinin tamamlanıp yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.
DUL VE YETİMLER DE İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK
3 bin lira bayram ikramiyesi ödemesinden dul ve yetimler hisseleri, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacak. Buna göre aylık oranı yüzde 75 olanlara 2 bin 250, yüzde 50 olanlara bin 500, yüzde 25 olanlara 750 lira ödenecek.