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Haberler Ekonomi Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024 emekli ikramiye tarihi...

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024 emekli ikramiye tarihi...

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltildiğini duyurmuştu. Milyonlarca emekli Ramazan yaklaşırken bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024 emekli ikramiye tarihi...

Son dakika haberleri... Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi hangi tarihte hesaplarda olacak? soruları merak ediliyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin TL'ye yükseltildiğini duyurmuştu. İşte emekli Ramazan Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatış tarihi...

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024 emekli ikramiye tarihi...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ MÜJDESİ
Emeklilerimizin bayram ikramiyesinde artış yapmayı planladıklarını ifade eden Erdoğan, "Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye geliri yoktu. 2018'de biz getirdik. Önümüzdeki bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Bunu alacak olan 16 milyon kişi var. Hayat pahalılığı sorununu çözünce diğer alanlarda daha rahat yol alacağız" diye konuştu.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024 emekli ikramiye tarihi...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme, TBMM Başkanlığına sunulan 8. Yargı Paketi'nde yer aldı. Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü. Dolayısıyla bayram ikramiyesi ödemeleri 1-7 Nisan arasında ödenecek. Meclis düzenlemesinin tamamlanıp yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024 emekli ikramiye tarihi...

DUL VE YETİMLER DE İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK
3 bin lira bayram ikramiyesi ödemesinden dul ve yetimler hisseleri, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacak. Buna göre aylık oranı yüzde 75 olanlara 2 bin 250, yüzde 50 olanlara bin 500, yüzde 25 olanlara 750 lira ödenecek.

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