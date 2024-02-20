Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024 emekli ikramiye tarihi...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ MÜJDESİ

Emeklilerimizin bayram ikramiyesinde artış yapmayı planladıklarını ifade eden Erdoğan, "Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye geliri yoktu. 2018'de biz getirdik. Önümüzdeki bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Bunu alacak olan 16 milyon kişi var. Hayat pahalılığı sorununu çözünce diğer alanlarda daha rahat yol alacağız" diye konuştu.