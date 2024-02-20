Hidroelektrik enerjide yatırım atağı sürüyor

Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 30'unu 32 bin megavat ile hidroelektrik enerji kaynağı oluştururken, mevcutta 752 hidroelektrik santral ile enerji üretimi devam ediyor. Hidroelektrik Santralleri Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD) Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, yeni dönemde HESİAD olarak çok büyük ölçekli ve köklü yenilenebilir enerji yatırımları olan hidroelektrik santrallerin enerji portföyündeki yerini güçlendirmek amacıyla çalışacaklarını belirtti. Türkiye hidroelektrik potansiyelinde Avrupa'nın yüzde 16, dünyanın yüzde 5'ine sahip iken, hidroelektrik enerji şu anda dünya elektriğinin yüzde 15'ten fazlasını sağlıyor. HESİAD Başkanı Güven, "Önümüzdeki 30 yıl içinde hidroelektrik kapasitesinin iki katına çıkması ve değişken rüzgâr ve güneş enerjisini destekleyen, depolama imkanı olan yeşil enerji kaynağı olarak büyümesini sürdürmesi bekleniyor. Türkiye, hidroelektrik kurulu gücünde dünya genelinde ilk 10 ülke arasında yer alıyor" dedi.