İşsizlik oranı 4’üncü çeyrekte geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün 4'üncü çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, bir önceki çeyreğe göre 137 bin kişi azalarak 3 milyon 70 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, 0,4 puanlık azalış ile yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,2, kadınlarda yüzde 11,8. İstihdam edilenlerin sayısı da bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artarak 31 milyon 867 bin kişi, istihdam oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 48,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda yüzde 31,6. oldu.