Kira geliri potansiyeli olan konutlara sıkı takip

Büyükşehirlerde kira geliri beyan etmeyen mal sahiplerinin tespitine yönelik takip, tebligatlar gönderilerek resmen başlatıldı. Yetkililer, emeklilerin kira gelir vergisinden muaf olduğu halde bu süreci takip etmeleri gerektiğine dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ev sahiplerinin ödemesi gerekli olan kira gelirinin vergisinin yetersiz olduğunu düşünerek yeni bir uygulama başladı. Uygulama Türkiye genelindeki kiraya verilen konutları kapsıyor. Kiracılara bir görüşme mektubu gönderilmeye başlandı.