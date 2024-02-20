Kruvaziyer turizminde 2024 rekoru kırılacak

İzmir Limanı'na 2024 sezonunda 71, Çeşme Ulusoy Limanı'na ise 74 kruvaziyer gemisi rezervasyon yaptırdı. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "Kruvaziyer turizminde 2024 sezonunda, sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'de rekor kırılmasını bekliyoruz" dedi. İzmir Limanı'na 2023 yılında 31 kruvaziyer gemisi ile 38 bin 500 turistin ziyaret etmesinin ardından gözler 2024 yılına çevrildi. Deniz Ticaret Odası İzmir Şube'sinin verilerine göre ise bu yıl İzmir Limanı'na 71, Çeşme Ulusoy Limanı'na ise 74 kruvaziyer gemisi rezervasyon yaptırdı.