Türk taşlarına Güney Kore’den yoğun ilgi

Türk doğal taş sektörü Kore'nin 1,5 milyar dolarlık ithalatından büyük pay almak için KOREA BUILD WEEK Fuarı'na gidiyor. Dünya'nın 190 ülkesinde görkemli yapılarına binlerce renk ve deseni ile değer katan Türk doğal taşları, 21-24 Şubat tarihlerinde Korea Build Week 2024 KINTEX fuarında yerini alacak. Türk doğal taş sektörü, Güney Kore pazarında büyümek istiyor. Dost, kardeş Kore Cumhuriyeti halkı ile buluşmak üzere bu yıl 10 Türk doğal taş ihracatçısı, Güney Kore taş sektörü, ithalatçıları, mimarları, iç mimarları ve endüstriyel ürün tasarımcıları ile tanışmayı büyük bir heyecanla bekliyor. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, çok uzun soluklu ve karşılıklı kazan-kazan felsefesiyle hareket edecek iş birliklerini kurmak için Kore Cumhuriyeti'nde olacaklarını, iki ülke arasındaki gönül bağının da katkısıyla ABD'de elde ettikleri başarıya Güney Kore Cumhuriyeti'nde de kısa sürede ulaşılacağını, güzel iş birlikleri kurulacağına inandıklarını ifade etti.