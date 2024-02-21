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Haberler Ekonomi ‘4 kez MTV alınacak’ iddiasına yalanlama

‘4 kez MTV alınacak’ iddiasına yalanlama

HABER MERKEZİ
‘4 kez MTV alınacak’ iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak" iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Merkezden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."
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