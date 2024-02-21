50 yıllık birikimini meslek lisesi öğrencilerine bağışladı

İzmir'de hem KOAH hem de kanser ile mücadele eden elektrik mühendisi Nebil Haluk Uçak (74), 50 yıllık meslek hayatı boyunca biriktirdiği bir oda dolusu elektronik malzemeyi mesleki lise öğrencilerine bağışladı.

OKULU KENDİ ARAŞTIRDI

Bağış yapacağı okulu araştırıp, yaşadığı ilçedeki Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Elektronik Teknolojileri Alanı'na ulaşan Uçak, CNC tezgahından dron uçaklarına, 3D yazıcısından matkap yazıcısına kadar biriktirdiği tüm malzemeyi öğrencilere bağışladı. Bir kamyonetin kasasını dolduran atölye malzemeleri, öğrencilerin desteğiyle okulun deposuna taşındı. Nebil Haluk Uçak, "Öldükten sonra bu malzemelerin çöpe atılacağını düşünerek öğrencilere fayda sağlaması için hibe etmeye karar verdim. Bağış yapacağım okulu araştırıp, buldum. Ölsem dahi artık bir okulda anım var. Atölyemde A'dan Z'ye teknolojiyle ilgili birçok şey var. 50 yıllık bir birikimdi. Malzemeleri almaya geldiklerinde duygusal anlar yaşadım. Umarım öğrencilerin işine yarar" dedi.