Kripto varlıklara yasa tasarısı yolda

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, kripto varlıklara ilişkin yasa tasarısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İleri, "Kripto varlıklar sektörüne istinaden bir yasal çalışma yapılmasını çok önemli buluyoruz. Sektörün bir yasal zemine kavuşmasını çok anlamlı buluyoruz. Bu yasal düzenleme, öncelikle platformları düzenleyecek bir çalışmadır ama bunun da ötesinde vatandaşlarımızı, yatırımcılarımızı koruyacak bir düzenleme olacaktır. Bir taraftan bu süreçleri daha güvenli hale getirmek, diğer taraftan da yenilikçiliğin önünü açmak noktasında çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyoruz" dedi.