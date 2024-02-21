Türkiye’nin yurt dışı varlıkları yüzde 6 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık 2023 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Buna göre, aralık 2023'te önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 6 artışla 326,9 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 2 azalışla 612,1 milyar dolar oldu. Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, aralıkta eksi 285,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2022 sonunda eksi 316,1 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.