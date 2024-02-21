  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Türkiye’nin yurt dışı varlıkları yüzde 6 arttı

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları yüzde 6 arttı

HABER MERKEZİ
Türkiye’nin yurt dışı varlıkları yüzde 6 arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık 2023 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Buna göre, aralık 2023'te önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 6 artışla 326,9 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 2 azalışla 612,1 milyar dolar oldu. Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, aralıkta eksi 285,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2022 sonunda eksi 316,1 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA