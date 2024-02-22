AK Partili Doğan: Gaziemir kültür ve turizm merkezi olacak

AK Parti Gaziemir Belediye Başkan Adayı Deniz Doğan, İzmir'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a kültür ve turizm alanındaki projelerini sundu. "Kültür ve turizm, bir şehrin kalbini oluşturur ve kimliğini şekillendirir" diyen Doğan, "Önümüzdeki dönemde Gaziemir'i kültür ve turizmde öncü bir şehir haline getirmek için büyük bir vizyon ve kararlılıkla çalışacağız" dedi.

Gaziemir'in çağdaş ve kültürel mirasını gelecek nesillere taşımak için yola çıkan AK Parti Gaziemir Belediye Başkan Adayı Deniz Doğan, ilçenin kültür ve turizm potansiyelini daha da artırmak adına önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, Gaziemir'in zengin tarihine ve doğal güzelliklerine odaklanan projelerini, açıklayan Doğan, "Gaziemir'i kültür ve sanatın merkezi haline getirme vizyonuyla hareket ediyoruz" dedi.