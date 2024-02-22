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Haberler Ekonomi EPDK’nın talimatı sonrası akaryakıta ilk indirim geldi

EPDK’nın talimatı sonrası akaryakıta ilk indirim geldi

HABER MERKEZİ
EPDK’nın talimatı sonrası akaryakıta ilk indirim geldi
ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu rafinerilere gönderdiği yazı ile bazı ülkelerden yapılan ham petrol ithalatında sağlanan kar avantajının tüketiciye de yansıtılmasını istemişti. EPDK'nın talimatının ardından rafineri payı kaldırılırken, dün gece yarısından itibaren motorinde litre başına 1.10 TL, benzinde 76 kuruş indirim gerçekleşti. Son dönemde küresel düzeyde yaşanan gelişmeler uluslararası piyasalarda sadece Brent petrolün değil motorin ve benzin gibi işlenmiş ürünlerin fiyatlarını da yukarı yönlü etkilerken, EPDK rafinerilere gönderdiği talimatla vatandaşın cebini rahatlatacak bir karara imza attı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünler ile ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere de yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini ve fiyatlardaki rafineri payı kaldırıldığını söyledi.
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