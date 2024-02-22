İstanbul havalimanları yolcu sayısını artırdı

BU yılın ocak ayında 9 milyon 156 bin 672 kişinin geliş-gidiş yaptığı İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları 2023'ün aynı dönemine göre yolcu sayısını yüzde 8 artırdı. İstanbul Havalimanı'nda bu yılın ocak ayında 1 milyon 234 bin 576 yolcu iç, 4 milyon 767 bin 43 yolcu ise dış hatlardan seyahat etti. 6 milyon bin 619 yolcu İstanbul Havalimanı'nda ağırlandı. Geçen yılın aynı döneminde bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 218 bin 237, dış hatlarda ise 4 milyon 435 bin 402 olmak üzere 5 milyon 653 bin 639 yolcu misafir edildi.