  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi İstanbul havalimanları yolcu sayısını artırdı

İstanbul havalimanları yolcu sayısını artırdı

HABER MERKEZİ
İstanbul havalimanları yolcu sayısını artırdı
BU yılın ocak ayında 9 milyon 156 bin 672 kişinin geliş-gidiş yaptığı İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları 2023'ün aynı dönemine göre yolcu sayısını yüzde 8 artırdı. İstanbul Havalimanı'nda bu yılın ocak ayında 1 milyon 234 bin 576 yolcu iç, 4 milyon 767 bin 43 yolcu ise dış hatlardan seyahat etti. 6 milyon bin 619 yolcu İstanbul Havalimanı'nda ağırlandı. Geçen yılın aynı döneminde bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 218 bin 237, dış hatlarda ise 4 milyon 435 bin 402 olmak üzere 5 milyon 653 bin 639 yolcu misafir edildi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA