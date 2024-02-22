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Haberler Ekonomi Pınar, inovatif ürünleri Gulgood’da sergilendi

Pınar, inovatif ürünleri Gulgood’da sergilendi

HABER MERKEZİ
Pınar, inovatif ürünleri Gulgood’da sergilendi
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ihracat faaliyetleriyle Körfez ülkelerinde büyük bir paya sahip olan Pınar, Dubai'de başlayan Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı'ndaki yerini aldı. Pınar, Gulfood'da bölgenin damak tadına ve kullanım alışkanlıklarına uygun olarak geliştirdiği özel ürünleri sergiliyor. 29'uncusu düzenlenen Gıda Fuarı, Dubai'de kapılarını açarken Pınar, 24'üncü kez fuardakini yerini alarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde üretilen ürünlerinin yanı sıra inovatif ürün çeşitlerini sergilemeye başladı. Bu yıl 23 Şubat'a kadar sürecek olan fuara 190'dan fazla ülke, 5 binden fazla şirket katılıyor.
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