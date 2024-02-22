Sevgililerin tercihi akıllı telefon oldu

ELEKTRONİK perakendecisi MediaMarkt'ın Sevgililer Günü kampanyası ilgi gördü. Özellikle akıllı telefonlar, bu özel dönemde tüketicilerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer aldı. Geniş ürün yelpazesiyle teknoloji severlere konforlu alışveriş keyfi sunan MediaMarkt, kampanyalara ait verileri paylaştı. Sevgililer Günü'nü de kapsayan şubat ayının ilk iki haftasının verilerine göre, sevdiklerine hediye almak isteyenlerin ilk tercihi akıllı telefonlar oldu. Online alışverişte akıllı telefonlar, kablosuz ve robot süpürgeler büyük ilgi gördü.