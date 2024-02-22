Türk doğal taşları Güney Kore’de

DÜNYA'NIN dört bir tarafında prestijli projelere imza atan, yıllık 1,5 milyar dolarlık doğal taş ithal eden Güney Kore pazarında büyümek isteyen Türk doğal taş ihracatçıları Güney Kore pazarında büyük bir adım attı. Güney Koreli müteahhitlerin yaptığı binalarda Türk doğal taşlarının daha fazla kullanılması için harekete geçen Ege Maden İhracatçıları Birliği, 21-24 Şubat tarihlerinde Seul'de düzenlenecek olan Korea Build Week 2024 KINTEX Fuarı'na 10 firmayla çıkartma yaptı. KİNTEX Fuarı'nın ilk günü Güney Koreli mimarlar, iç mimarlar, endüstriyel tasarımcılar, müteahhitler ve ithalatçıların yayında dünyanın dört bir tarafından gelen sektör paydaşları Türkiye pavyonuna yoğun ilgi gösterdi.