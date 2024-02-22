  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Türk doğal taşları Güney Kore’de

Türk doğal taşları Güney Kore’de

HABER MERKEZİ
Türk doğal taşları Güney Kore’de
DÜNYA'NIN dört bir tarafında prestijli projelere imza atan, yıllık 1,5 milyar dolarlık doğal taş ithal eden Güney Kore pazarında büyümek isteyen Türk doğal taş ihracatçıları Güney Kore pazarında büyük bir adım attı. Güney Koreli müteahhitlerin yaptığı binalarda Türk doğal taşlarının daha fazla kullanılması için harekete geçen Ege Maden İhracatçıları Birliği, 21-24 Şubat tarihlerinde Seul'de düzenlenecek olan Korea Build Week 2024 KINTEX Fuarı'na 10 firmayla çıkartma yaptı. KİNTEX Fuarı'nın ilk günü Güney Koreli mimarlar, iç mimarlar, endüstriyel tasarımcılar, müteahhitler ve ithalatçıların yayında dünyanın dört bir tarafından gelen sektör paydaşları Türkiye pavyonuna yoğun ilgi gösterdi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA