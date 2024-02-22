Türkiye’nin ilk yerli mobil şebekesi dünyaya açılacak

Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, Türkiye Yüzyılı'nı 'dijitalin yüzyılı' yapma kararlılığıyla yeni nesil teknolojilerin hayata geçirilmesine öncülük ediyor. 5G'ye geçiş sürecinde yerli ürün ve çözüm geliştirme çalışmalarına odaklanan Türk Telekom; yerli altyapı yazılım şirketi i2i Systems ve Ankara'nın sanayi bölgesi OSTİM ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Türk Telekom'un desteklediği Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nin yürütücüsü Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) şirketlerinden i2i Systems'in 5G çekirdek şebeke sistemleri yazılım kabiliyeti ve yerli teknoloji şirketleri NaraXR ile IQVizyon'un uygulamalar konusundaki deneyimi ile desteklenen endüstriyel 5G şebeke çözümü ilk olarak OSTİM Teknopark'ta bulunan PROTA Teknoloji Üretim Atölyesi'nde gösterildi. Türk Telekom, i2i Systems ve OSTİM iş birliğiyle hayata geçirilen yerli ve milli 5G endüstriyel mobil şebeke projesi, 26-29 Şubat tarihlerinde Barcelona'da gerçekleştirilecek GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde dünyaya tanıtılacak.

VERİM VE KALİTE ARTACAK

Türk Telekom'un teknoloji birikimini değer yaratma vizyonuyla hayatın her alanına yansıtmayı görev edindiklerini belirten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek yeni nesil teknolojiler için uygun altyapıyı yerli ve milli ekosistemimizle sağlayan 5G endüstriyel mobil şebeke projesini hayata geçirdiğimiz için gururluyuz. Bu proje ile OSTİM ekosistemindeki KOBİ'lerin dijital dönüşümüne öncülük ederek üretimde verimliliği ve kaliteyi artırmaya katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi. i2i Systems CEO'su Ayhan Kapusuz ise yerli ve milli teknolojilere verdiği destek için Türk Telekom'a teşekkür etti.