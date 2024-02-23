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Haberler Ekonomi Başkan Yılmaz’dan lezzet ustalarına övgü

Başkan Yılmaz’dan lezzet ustalarına övgü

Başkan Yılmaz’dan lezzet ustalarına övgü

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şubeleşme konusunda büyük adımlar atan Belediye iştiraki olan firmaya lezzetli pasta ve aperatif ürünlerini üreten işçileri ayakta alkışlayıp onur konuğu olarak kahve içmeye davet etti. Başkan Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkan Adayı Mesut Eray ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işçileri ziyaret etti. Metal Fabrikası'nda işçilerle öğle yemeği yiyen Başkan Yılmaz Balıkesir'e hem istihdam hem de lezzet kattıkları için gıda şirketine teşekkür etti

SUAT YILMAZ

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