DSI’den Aydın’a dev yatırım müjdeleri

DEVLET Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü, Aydın'a 4.9 milyon TL'lik içme suyu arıtma tesisi kazandırıyor. Tesisin 2025 sonuna kadar hizmet vermeye başlaması planlanıyor. Aydın'ın Efeler, İncirliova, Koçarlı, Köşk ve Germencik ilçeleri ve bu ilçelere bağlı 47 adet mahalle olmak üzere 53 yerleşim yerinin 2055 yılına kadar içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçecek olan "Aydın İçmesuyu Arıtma Tesisi 2. Kademe Proje Yapımı" işinin sözleşmesi DSİ 21. Bölge Müdürü Birol Çınar tarafından imzalandı.