Maden şirketinin Türkiye müdüründen skandal ifade

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında altın madeni ocağını işleten şirketin 'Türkiye Ülke Müdürü' Cengiz Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde 465 bin maaş aldığını söyleyen evli 2 çocuk babası Demirci (56), "Anagold Madencilik A.Ş.'de şirketin direktörleriyle iletişim halindeyim. Onlar buranın finansal işleyişi hakkında bana rapor sunuyorlar. Teknik konular ise burada görev yapan Operayon Başkan Yardımcısı Kanadalı Jain Guille'ye bildirmektedirler. Ülke işleyişi, madenin durması ile ilgili teknik bir sıkıntı olduğu durumda Jain bana bildirmektedir. Örneğin madenin durdurulması finansal olarak şirketi ilgilendirdiği için bu durumu bana bildirmekle yükümlüdür. Ben SSR Mining şirketinde Bill Mavnevin'e bağlıyım. SSR Mining'in altında bulunan şirketler ile koordinasyonu sağlamak ve üst amirime sunmaktayım" dedi.

TELEFONLA HABER VERDİLER

Anagold Madencilik A.Ş.'de Jain Guille'den sonra sorumlunun Kenan Özdemir olduğunu anlatan Demirci, "Kenan Özdemir şu an geçici görevle ABD/Neva'da bulunmaktadır. Kenan Özdemir bildiğim kadarıyla şu an Türkiye'de değil. Dün itibariyle Kenan Özdemir'in şirketimiz tarafından Türkiye'ye gelmesiyle ilgili talebi oldu. Kenan Özdemir'in yerine vekaleten Abdülkadir Cansız bakıyor. Vekâleten görevlendirme işleri mail ortamında yapılmaktadır" dedi.

Olaydan sabah 04.30'da Onur Acar'ın telefonuyla haberdar olduğunu söyleyen Demirci, "Telefonda bana çok gürültü duyduğunu ve gürültünün yığın liç sahasından geldiğini söyledi. Olaydan 1.5 saat sonra detaylarla ilgili mail geldi. Ben Jain ile görüştüm. Kendisine bütün operasyonu durdurmayı unutmaması gerektiğini söyledim. Ben de benim üstüm olan Bill Macnevin'i aradım. SSR Mining şirketindeki 5 kişilik üst düzey yönetici kadrosuyla online toplantı yaparak bu konuyla ilgili yapılması gereken hususları görüştüm. Gerekli bilgileri toplayarak 16 Şubat'ta Türkiye'ye geldim" dedi. Olaydan 2 saat önce Kanadalı Jain Guille'nin kendisine çatlaklara ilişkin mail attığını belirten Demirci, "3 adet çatlağın olduğunu ve çatlaklarla ilgili fotoğraf ve önlem aldıklarına dair mail gönderdi. Bu maili saat farkı nedeniyle görmemiştim. Hatta olaydan sonra direktör arkadaşların beni uyarması sonucunda olaydan 3 gün sonra maili gördüm" dedi.

CEYHAN TORLAK