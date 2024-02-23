Merkez Bankası, politika faizini yüzde 45’e sabitledi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 45 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi. Açıklamada, ocak ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin yılın ilk ayına özgü zamana-bağlı fiyat ve ücret güncellemeleri sonucunda, enflasyon tahmin patikasında öngörülen şekilde yükseldiği ve manşet enflasyonun sınırlı bir artış kaydettiği belirtilerek, "Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepteki dengelenmenin sürdüğüne işaret etmektedir" denildi.