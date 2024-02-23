Sağlık Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli personel artacak

SAĞLIK alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla eleman temininde güçlük çekilen yerlerde personel istihdamını teşvik etmek, devlet hizmeti yükümlülük süresini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin bulundukları yerde hizmete devam etmelerini teşvik ederek kamu sağlık hizmetlerinde devamlılığı sağlamak amacıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "atanabilecek sözleşmeli personel sayısı artırılmıştır" diyerek duyurduğu sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak.