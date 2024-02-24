4 milyon haneye elektrik desteği verilecek

Küresel ölçekte artan enerji fiyatlarından Türkiye'nin etkilenmemesi için her türlü önlemi alan Hükümetin uyguladığı sübvansiyonlarla milyonlarca hane ucuz elektrik kullanırken, öte yandan bu yıl ihtiyaç sahibi 4 milyon 53 bin 500 hane ise elektrik tüketim desteğinden yararlandırılacak. Bu kapsamda yıl boyunca milyonlarca hanenin 260 TL'ye kadar olan elektrik faturaları Hazine'den karşılanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen ihtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesi çalışmasından bu yıl 4 milyon 53 bin 500 hane yararlandırılacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYD) tarafından düzenli merkezi yardım ve aylıklara ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden hanelerin yararlanacağı elektrik tüketim desteği aylık 260 TL'ye kadar olacak.

10 MİLYAR DEVLETTEN

Bu kapsamda 1-2 kişilik muhtaç hanelere 75 kilowaatsaat (kwh) elektrik karşılığı 130.09 TL, 3 kişilik hanelere 100 kwh karşılığı 173.46 TL, 4 kişilik hanelere 125 kwh karşılığı 216.82 TL, 5 kişi ve daha fazla kişilik ailelere 150 kwh karşılığı aylık 260.19 TL elektrik fatura desteği verilecek. Ortalama fatura destek tutarı 200 TL olarak baz alındığında bu şekilde aylık 800 milyon TL, yıl genelinde ise yaklaşık 10 milyar TL'lik elektrik faturası Devlet tarafından karşılanmış olacak. Başvurudan yararlanacakların herhangi bir kuruma başvuru yapmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin kimlik kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterli.