Enflasyonla mücadele ederken büyüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen toplantıda iş insanlarıyla bir araya geldi. Ekonomiye yönelik son durum hakkında bilgiler paylaşan Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik büyümede Avrupa'nın da önünde olduğunu söyleyerek, "Dünyada malum zor bir dönem yaşanıyor. Ticaretteki artış hızı tarihsel ortalamaların altında. Diğer taraftan, geçen yıl tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşadık. Kaybettiğimiz canlarımız için tekrar Cenabıallah'tan rahmet diliyoruz. Depremin yaralarını sardığımız bir dönem. Bir yandan da gerek kuzeyimiz gerek güneyimizde çok farklı jeopolitik gerilimlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bütün bunlara rağmen büyümemizi, ekonomik gelişmemizi devam ettiriyoruz. Türkiye ekonomisi 2022'de 5,5 büyümüştü. Son 20 ortalamamıza baktığımızda 5,4. Dünya 3,6 büyürken biz yıllık ortalama 5,4 büyümüşüz. Dünyanın 1,8 puan üstündeyiz. Türkiye ekonomisi, ilk 3 çeyrek yani ilk 9 ay yüzde 4,7 büyüme kaydetti. Yine dünya ortalamasının oldukça üzerinde bir büyüme performansımız var. Son çeyrekte yüzde 3,7 dahi büyüsek orta vadeli programımızdaki hedefimiz olan 4,4'ü yakalayacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'REZERVLERİMİZ GÜÇLENDİ'

Merkez Bankası rezervlerinin güçlendiğini belirten Yılmaz, "Geçen yılın ortalarında 198,5 milyar dolarlardayken bugün 134 milyar doların üzerinde. Bunun da daha üzerindeydi. Son dönemde bir miktar bir azalma var ama yine artmaya devam edecek inşallah rezervlerimiz. Bu rezervlerle ilgili 'KKM' dediğimiz kur korumalı mevduatın çözülme süreci de etkili oluyor. Ocak ayında biraz daha yüksekti bu çözülme. KKM'de de önemli bir azalış olduğunu ifade etmek isterim. En yükseldiği dönem Ağustos 2023'te 3,4 trilyona çıkmıştı. 16 Şubat itibarıyla 2 trilyon 343 milyara düşmüş durumda yani 1 trilyonu aşan bir azalış söz konusu. Yaklaşık 50 milyar dolar burada bir düşüş söz konusu. Bunu da finansal piyasalarda istikrarsızlığa yol açmadan aşamalı bir şekilde, dikkatle gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bir tarafta bu çözümler süreci devam ediyor" dedi. Son 20 yılda en önem verdikleri konunun bütçe disiplini olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bütçe disiplini anlamında da kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Son 20 yılın en önemli özelliklerinden biri nedir derseniz bütçe disiplinine verilen önemdir. Gerçekten bu konuda Cumhurbaşkanımız son derece titiz bir yaklaşım sergiledi. Son 20 yılda Avrupa'daki birçok ülkeden çok daha iyi bir performans sergiledik" diye konuştu.