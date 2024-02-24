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Haberler Ekonomi Kredi kartı düzenlemesinde “kademeli geçiş” önerisi

Kredi kartı düzenlemesinde “kademeli geçiş” önerisi

HABER MERKEZİ
Kredi kartı düzenlemesinde “kademeli geçiş” önerisi
Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinesinde ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarının katılımıyla yürütülen kredi kartlarıyla ilgili düzenleme çalışmaları sürüyor. Kredi kartlarına ilişkin düzenleme konusunda akademisyenler ve tüketici dernekleri, "kademeli geçiş" önerisinde bulundu. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova "Eğer taksit sınırlandırılmasına gidilecekse bu sınırlandırma daha çok lüks mal gruplarını önceliklendirmeli. Bu esnada yapılacak taksit sınırlandırması, 8-9 taksitten bir anda 3 takside düşmek şeklinde değil, kademeli bir geçişle olmalı" dedi. Tüketiciler Konfederasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal: -"Temel ihtiyaç olmayan ithal ürünlerde taksit sayısı azaltılabilir hatta kaldırılabilir" diye konuştu.
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