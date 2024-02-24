Muharip KAAN’da İzmirli Volt imzası

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'nin milli gururu 5'inci nesil milli muharip uçağı KAAN'ın testleri geçip havalanmasının ardından yaptığı açıklamada, katkıları nedeniyle İzmirli Folkart ve Volt Teknoloji'nin çatısı altındaki Saya Grup şirketlerini tebrik etti. KAAN, İzmir'li Volt Teknoloji imzalı yerli ve milli jeneratör kontrol ünitesi sistemleri ile ilk uçusunu tamamlarken Türkiye'de gurur yaşatan KAAN'daki İzmir imzası kentte heyecan yarattı. KAAN'ın yapım aşamasında tamamına yakın yerli şirketlerden oluşan dev bir ekonomik yapı olmasının bu gururu iki katına çıkardığını belirten Kotil, KAAN'ın var olan tüm uçaklarla savaşabilecek seviyede olduğunu ve dünyada ses getirdiğini dile getirdi. Kotil, "25 ton bir cihaz. İçinde yok yok aslında. Bilgisayarı, hidrolik sistemi, güç dağıtım sistemi. İniş takımları yerli, jenaratörü yerli, kanopisi yerli bir motoru ve fırlatma koltuğu dışında tümüyle yerli bir uçak. Türklerin şimdiye dek yaptığı en kompleks mühendislik cihazı bu. Zorun zorunu yaptık. Teknolojiyi seçerken F-22 ve F-35'ten daha üst teknolojiyi seçtik. 17 bin TUSAŞ çalışanı çok büyük emek verdiler. Ben yıllardan beri bu işin içinde olan biriyim. Büyük başarılar kalpten çıkar beyinden çıkmaz. Bu da kalpten çıktı" dedi.