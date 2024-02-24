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Haberler Ekonomi Tatil planı yapanlara sahte ilan uyarısı

Tatil planı yapanlara sahte ilan uyarısı

HABER MERKEZİ
Tatil planı yapanlara sahte ilan uyarısı
Tatil planı yaparken sahte internet siteleri nedeniyle yaşanan mağduriyetler artarken, uzmanlar rezervasyonların kurumsal firmalar üzerinden gerçekleştirilmesi ve ödemenin sadece kurumsal banka hesaplarına yapılması uyarısında bulundu. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, vatandaşların son yıllarda tatil rezervasyonu yaptırırken sahte internet siteleri nedeniyle yaşadıkları mağduriyete işaret etti. Tüketicilerin tatil rezervasyonlarında özellikle kurumsal firmaları tercih etmesi gerektiğini belirten Küçük, "Arama motorlarından turizm firmalarını seçerek rezervasyon yapan tüketicilerimiz çok dikkatli olmalı, çünkü dolandırıcılar internet üzerinden çok fazla sahte ilan veriyor. Tüketicilerin arama motorunda karşılarına çıkan ilk firmayı değil, iyi araştırdıkları firmayı seçmeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.
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