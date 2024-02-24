Türkiye’deki tohumların yüzde 97’si yerli ve milli

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çeşitli programlara katılmak için Nevşehir'e gitti. Türkiye'nin tohumculukta dünyada söz sahibi ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Türkiye, ilk 10 ülke arasındadır. Türkiye'de üretimde kullanmış olduğumuz tohumların yüzde 97'si bu ülkenin topraklarında üretilmektedir. Bizim tohum açısından ya da bitkisel üretim açısından herhangi bir problemimiz yok. Ancak bazı ürünler var ki istediğimiz seviyede değiliz. Bunlardan bir tanesi de patates tohumu. Ancak bu konuda gerçekten işletmelerimiz, firmalarımız Ar-Ge yaparak patatesteki tohum üretiminde şu anda yaklaşık yüzde 10-15'ler civarındayız. Yüzde 50-60'lara çıkarmakla ilgili ciddi bir çaba var. İçinde bulunduğumuz bu alan, yaklaşık 100 bin tonluk patatesin depolanması için gerekli potansiyele sahip" dedi.