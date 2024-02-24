'Yarısı Bizden' için destek paketi yürürlüğe girdi. Karara göre hak sahiplerinin kullanacağı kredilerin ilk 24 ayı geri ödemesiz olacak. Sonraki dönemde başlayacak olan ilk 12 taksit ise faizsiz olarak geri ödenecek. Kredinin vadesi en fazla 120 ay olabilecek. Geri ödemesiz ve faizsiz dönemin ardından, ilk taksit ödemesinden önce tutarda başlangıç güncellemesi yapılacak. Kredi verilirken hak sahiplerinin kredi puanı ya da gelir durumu değerlendirmeye tabi tutulmayacak. Kredi geri ödemelerini yürütecek kurum ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığı olacak. İstanbul'un tarihi dönüşümü kapsamında iş yerleri için 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi verilecek. İş yerlerine ilişkin kredi şartları konutlarla aynı olacak. Hak sahiplerine diğer iş yerleri için de 700 bin liraya kadar kredi imkanı sunulacak. Destek paketi yürürlüğe girdikten sonra açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi, 100 bin lira tahliye desteği olmak üzere toplam 1,5 milyon liralık destek ile İstanbul'un kentsel dönüşümünü hızlandıracağız. Bizlere her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. İstanbul'umuza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.