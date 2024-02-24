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Yeşil dönüşüme 600 milyon avro destek

HABER MERKEZİ
Yeşil dönüşüme 600 milyon avro destek
Dünya Bankası, Türk ihracatçıların üretimlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarının azaltımını destekleyecek 600 milyon avroluk kredi garantisini onayladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, onaylanan 600 milyon avroluk kredi garantisi, Türk ihracatçıların rekabet güçlerini ve ihracat pazarlarını koruyabilmeleri için üretim süreçlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarının azaltılmasının desteklenmesi amacıyla kullanılacak. Bu kapsamda yürütülecek Türkiye Yeşil İhracat Projesi, makine, ekipman, ısıtma ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi ve atıkların azaltılması veya geri dönüştürülmesi gibi yeşil ve iklime uyumlu çözümlere yatırım yapacak ihracatçılara uygun maliyetli ve uzun vadeli finansman sağlanmasına yardımcı olacak.
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