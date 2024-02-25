Afrika diasporası İstanbul’da buluştu

TÜRKİYE'DEKİ Afrika diasporası arasında birlik ve beraberliğin geliştirilmesi amacıyla kurulan Bizim Afrika Platformunun düzenlediği "Türkiye'deki Afrika Diasporası Forumu" İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde yapıldı. Afrikalı akademisyen, diplomat, öğrenci ve iş insanları ile kıtaya ilgi duyan ve bu alanda farklı çalışmalar yürüten kişilerin katıldığı forumda, Afrika diasporasının sorunları konuşuldu. Bizim Afrika Platformu Genel Koordinatörü Faruk Mintoiba, Afrika dışında yaşayan Afrikalılar olarak ilk kez Türkiye'de bir araya gelerek bu forumu düzenlediklerini belirtti. Bizim Afrika Platformunun 2022'de faaliyete geçtiğine değinen Mintoiba, Türkiye'de zaman zaman yabancılarla ilgili yaşanan sorunların çözümü için Afrikalılar olarak her zaman yapıcı katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.