Aşırı denizanası artışı balıkçılığı tehdit ediyor

MARMARA Denizi'nde aşırı denizanası artışı, balıkçılığı olumsuz yönde etkilerken, balık türlerinin azalmasına neden oluyor. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan "Marmara Denizi'nde denizanası artışları sebep ve sonuçları" başlıklı proje kapsamında, denizanalarının balıkçılık üzerinde etkileri araştırıldı. Marmara'da balıkçılık yapan 150 kişiyle yüz yüze görüşülerek anket yapılan araştırmada, ayrıca "R/V Yunus-S" araştırma gemisiyle denizanalarının balık üzerinde olumsuz etkileri üzerine çalışıldı. Denizde aşırı denizanası artışının balıkçılığı olumsuz etkilediği belirlendi.