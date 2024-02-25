Avrupa LNG ithalatına 171 milyar avro harcadı

AVRUPA Birliği (AB) ülkeleri, son 2 yılda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına 75,1 milyar avrosu ABD'ye olmak üzere 171,5 milyar avro ödedi. Avrupa'nın LNG ithalatı 2023'te 2022'ye yakın seviyede yaklaşık 167 milyar metreküp olarak gerçekleşti. AB ülkeleri, geçen yıl ABD'den alınan LNG için 26,8 milyar avro ödedi. Söz konusu kaynak için Rusya'ya 8,1 milyar, Katar'a 7,7 milyar, Cezayir'e 6,1 milyar, Norveç'e 2,9 milyar ve Nijerya'ya 2,8 milyar avro ödendi. AB'nin 2022'de ise LNG ithalatı için ABD'ye yaptığı ödemenin tutarı 48,34 milyar avro oldu. Bu ülkeyi 15,75 milyar avroyla Rusya, 16,06 milyar avroyla Katar izledi.