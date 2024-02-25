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Haberler Ekonomi Bakan Şimşek’ten “ihracata desteğe devam” mesajı

Bakan Şimşek’ten “ihracata desteğe devam” mesajı

HABER MERKEZİ
Bakan Şimşek’ten “ihracata desteğe devam” mesajı
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye Yeşil İhracat Projesi"nin onaylandığını belirterek, "İç talebi kontrol altına alırken, kaynaklarımızı daha üretken ve verimli alanlara yönlendiriyor, ihracat için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz." dedi. Türk Eximbank tarafından yürütülecek Dünya Bankası garantili "Türkiye Yeşil İhracat Projesi"nin Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandığını bildiren Şimşek, "Söz konusu proje kapsamında Türk Eximbank, çeşitli kreditörlerden 1 milyar avro tutarında kredi sağlayacak" dedi.
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