Gençler çalışsın diye önemli adımlar atıldı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin istikrarlı ve güçlü bir yönetim sayesinde son 20 yılda dünyadan çok daha hızlı şekilde büyüdüğünü söyledi. Yılmaz, İzmir programı kapsamında Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Dimes Fabrikası ve Beymetal Alüminyum-Linea Rossa üretim tesislerini ziyaret etti. Daha sonra Alsancak Gençlik Merkezi'nde "Gençlerle Buluşma" programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda gençlere yönelik her alanda çok önemli adımlar atıldığını söyledi. Eğitime büyük yatırım yaptıklarını ifade eden Yılmaz, eğitimde fırsat eşitliği sağlandığını anlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gençlerin istihdam edilmesiyle ilgili de önemli işler gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, istihdamın ekonomideki büyümeyle sağlandığının altını çizdi. Yılmaz, "Sadece bu makro politikalarla değil, daha özel teşviklerle de genç istihdamını destekliyoruz" dedi.