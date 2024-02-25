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İkinci el araç alırken 5 maddeye dikkat

HABER MERKEZİ
İkinci el araç alırken 5 maddeye dikkat
İKINCI el araç alımında birçok vatandaş, ekspertiz öncesi hangi kontrolleri yapması gerektiği konusunda tereddüte düşüyor. Uzmanlar, noter işlemleri öncesi 5 detayın mutlaka incelenmesi gerektiğini belirtiyor. Dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralandı. Ekspertiz öncesi hem arka hem de ön kısımdaki far ve sinyal ışıklarının aynı simetride olup olmadığı kontrol edilmeli. Kaportadaki renk tonu farklılığına dikkat edilmeli. Kapı altlarında paslanma ve boya döküntüsü var mı diye bakılmalı. Hava yastığının olduğu bölümde yırtık, kırık, tamir işlemi ya da kaplama olup olmadığı incelenmeli. Araç çalıştırılarak egzoz dumanının rengi kontrol edilmeli.
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