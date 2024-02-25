İzmir için yeni çevre yolu müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu tarafından Balçova Termal Otel'de organize edilen "Sürdürülebilirlik Odağında Lojistik Sektörü ve Gelecek Trendleri" ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı'nın açılış oturumuna katıldı. Konuşmasında bakanlığın ulaştırma ve haberleşme ağına yönelik yatırımları hakkında bilgi veren Uraloğlu, 2028'e kadar 1780 kilometre daha otoyol yapmayı, yaklaşık 14 bin kilometre olan demir yolu ağını 28 bin kilometreye, 57 olan havalimanı sayısını ise 61'e çıkarmayı planladıklarını belirtti. Ankaraİstanbul arasındaki yeni bir otoyol yapmayı planladıklarını vurgulayan Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nu bitireceklerini, devamında da bu yolu Antalya'ya bağlayacaklarını anlattı.

"BİTME AŞAMASINDA"

İhalesi yapılan ve proje aşamasında olan yatırımları anlatan Uraloğlu, İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Polatlı'dan itibaren 508 kilometre olduğunu, 2026 sonu ya da 2027 başında tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı. İzmir'de yeni çevre yolu projesini de bitirdiklerini vurgulayan "Onunla ilgili ÇED süreçleri ve imar planı genel anlamda bitti diyebilirim. Yatırım programıyla, fizibiliteyle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Artık özellikle Karşıyaka, Bayraklı tarafındaki günlük trafik 120 binleri geçti. Belki birazcık daha yukarı Buca'ya doğru giderken o rampaların olduğu kesimde trafik ciddi bir şekilde aksıyor. Bu sene yatırım programına aldırabilirsek bu sene, olmadı önümüzdeki sene mutlaka ona başlamalıyız. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Yüksek hızlı tren inşallah geliyor" dedi.