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Haberler Ekonomi Kadının gücü sakız ağacına can katıyor

Kadının gücü sakız ağacına can katıyor

HABER MERKEZİ
Kadının gücü sakız ağacına can katıyor

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yarımada Kadınları Sakız Ağacına Can Katıyor" projesi, İzmir'in Urla, Çeşme ve Karaburun ilçelerinde büyük bir ilgiyle karşılandı. 125 bin TL bütçeyle desteklenen proje, iklim krizinin etkileriyle mücadele etmek ve doğayla uyumlu tarımı teşvik etmek amacıyla yola çıktı.

Bu proje kapsamında, Sakız ağacının önemi ve yetiştiriciliği konusunda eğitimler düzenlendi ve toplamda 73 kadın çiftçi bilgilendirildi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Urla Belediyesi'nin destekleriyle Gülbahçe'de kapama sakız bahçesi kuruldu ve 100 adet sakız fidanı dikildi. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Bu proje, kadınlarımızın tarımsal alanda etkin rol alarak sadece kendi yakınlarına değil aynı zamanda çevreye ve doğaya da değer katmalarını sağlayan önemli bir adımdır" diye konuştu.

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