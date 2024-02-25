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Haberler Ekonomi Pamukkale’de balon turları turist çekiyor

Pamukkale’de balon turları turist çekiyor

SEBAHATTİN ALP
Pamukkale’de balon turları turist çekiyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, sıcak hava balon turlarıyla da ilgi görüyor.Pamukkale'de 10 yıl önce başlayan balon turları, her geçen yıl artan turist sayısıyla bölgede sektör haline dönüştü. Şu anda 19 firmanın 40 balonla hizmet verdiği Pamukkale'de geçen yıl 107 bin turist bölgeyi havadan izleme fırsatı buldu.

Bu yıl 200 bin turiste ulaşmayı hedefleyen sektör temsilcileri, misafirlerine bölgenin eşsiz güzelliklerini havadan izletiyor. Balon turuna katılmak isteyenler gün doğumundan önce travertenler bölgesinde belirlenen kalkış noktalarına geliyor. Turistlerin bazıları da uçuşları izlemek için aynı bölgede toplanıyor. Balonların hazırlanışını izleyen turistler rengarenk balonlarla fotoğraf çektiriyor. Yaklaşık 2 bin metre yüksekliğe kadar çıkan balonlar ortalama 45 dakika havada kalıyor. Bölgede balon turu hizmeti veren Nevzat Köse, turist potansiyelinin her geçen yıl arttığını söyledi.

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