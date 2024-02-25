Sucuk kasapta 400, marketlerde bin lira

ADANA'DA zincir marketlerde kasap sucuğunun fiyatı markasına göre bin liraya ulaşırken, kasaplarda ise 400-450 liraya satılıyor. Sucukta fiyat makası her geçen gün açılıyor. Isıl işlem görmüş hazır sucuklara nazaran daha çok ilgi gösterilen kasap sucuğunun fiyatı kasaplarda 400-450 lirayken, marketlerde markasına göre bin liraya ulaştı. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, kasaplarda kemiksiz dana etinin 350-400 liraya satıldığını belirterek, iyi kalitede, güvenilir kasap sucuğun fiyatının ise maksimum 450 TL olduğunu söyledi.