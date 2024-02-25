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Haberler Ekonomi Sucuk kasapta 400, marketlerde bin lira

Sucuk kasapta 400, marketlerde bin lira

HABER MERKEZİ
Sucuk kasapta 400, marketlerde bin lira
ADANA'DA zincir marketlerde kasap sucuğunun fiyatı markasına göre bin liraya ulaşırken, kasaplarda ise 400-450 liraya satılıyor. Sucukta fiyat makası her geçen gün açılıyor. Isıl işlem görmüş hazır sucuklara nazaran daha çok ilgi gösterilen kasap sucuğunun fiyatı kasaplarda 400-450 lirayken, marketlerde markasına göre bin liraya ulaştı. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, kasaplarda kemiksiz dana etinin 350-400 liraya satıldığını belirterek, iyi kalitede, güvenilir kasap sucuğun fiyatının ise maksimum 450 TL olduğunu söyledi.
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