Tarım Kredi Market’ten Şubat ayının son indirimi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, , 24 Şubat-1 Mart tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Tavuk, kıyma, yoğurt, tereyağı, pirinç ve bulgur gibi birçok temel ihtiyaç ürününe şubat ayının son günlerine özel indirimler yapıldı. Listede temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Market'lerdeki makarnadan tahine, yumurtadan zeytine kadar birçok indirim bulunuyor. Şubat ayı sonuna kadar sürecek özel indirimler büyük ilgi görürken yeni indirimler, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.