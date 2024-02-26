Birinci dereceye yükselen memura ek gösterge talebi

Ankara'da gerçekleştirilen Memur-Sen 8'inci Türkiye buluşması, ikinci gününde Mühendislik Meslek Kanunu ve Teknik Hizmetler Sınıfının Sorunları Çalıştayı ile devam etti. Çalıştaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yönetim kurulu üyeleri, bağlı sendikaların genel başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, il temsilcileri ve şube başkanları katıldı. Lisans ve ön lisans mezunu, teknik hizmet sınıfında yer alan tekniker ve teknisyenlerin ek göstergelerinin 3600 ek göstergeye çıkarılması için gerek komisyon aşamasında geren genel kurul aşamasında adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, taleplerini dile getirdi.

"SESİMİZ DUYULDU"

Yalçın, "Sesimizin duyulması geç de olsa; haksızlığın giderilmesi için doğru adımın atıldığını göstermiştir. 7. Dönem Toplu Sözleşme Toplantı Tutanağı ile 1. dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek göstergeyi vermeyi kayıt altına alan hüküm karara yansıdı. Bunu ötelemeden harekete geçirmek ve birinci dereceye yükselen kamu görevlisine 3600 ek göstergeyi vermek lazım. Düzenleme, Sadece ek göstergeleri kapsamamalı, tazminat yansıtma oranlarının da adil ve makul bir seviyede düzenlenmesi gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu. Genel Başkan Yalçın, toplu sözleşme masasında tüm hizmet kollarında yetkili olan Memur-Sen'in görüşleri alınmadan yapılan düzenlemelerin sistem içerisinde çarpıklığa ve çatışmaya sebebiyet verdiğini söyledi. Öte yandan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile geçtiğimiz günlerde görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da kamu görevlilerinin talep ve beklentilerini önemsediklerini belirterek gerekli çalışmaların hayata geçirilebilmesi için yetkili sendika Memur-Sen ile diyalog mekanizmasının süreceğini dile getirdi.