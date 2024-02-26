En yüksek kazanç finans ve sigorta sektöründe

Türkiye'de geçen yıl en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı, 293 bin 511 lirayla finans ve sigorta faaliyetlerinde çalışanlar elde etti. Aynı dönemde ülkedeki yıllık ortalama brüt kazanç 144 bin 390 lira oldu, bu değer erkekler için 147 bin 446 lira, kadınlar için 138 bin 366 lira olarak tahmin edildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin "Kazanç Yapısı Araştırması" sonuçlarına geçtiğimiz kasım ayı referans alınarak yapılan çalışmada toplamda aylık ücretli çalışılan saat 201,3 olarak gerçekleşti. Erkeklerde aylık ücretli çalışılan saat 206,3, kadınlarda ise 191 oldu. Saatlik ortalama brüt ücret-maaş toplamda 55,4 lira olarak gerçekleşti. Ücretli çalışan erkekler, saatlik ortalama 54,4 lira brüt ücret-maaş alırken, kadınlar 57,4 lira brüt ücret-maaş elde etti.

293 BİN 511 TL KAZANÇ

Aylık ortalama kişi başı brüt ücret-maaş toplamda 11 bin 143 lira olarak gerçekleşti. Ücretli çalışan erkekler, aylık ortalama 11 bin 233 lira kişi başı brüt ücret-maaş alırken, kadınlarda bu sayı 10 bin 961 lira olarak hesaplandı. Aylık ortalama kişi başı kazanç toplamda 12 bin 450 lira oldu. Ücretli çalışan erkeklerin aylık ortalama kişi başı kazancı 12 bin 487 lira oldu, kadınlar için bu kazanç 12 bin 376 lira olarak kayıtlara geçti. Ücretli çalışanların brüt kazançları ekonomik faaliyet kolu ayrımında incelendiğinde, en yüksek yıllık ortalama kazancın 293 bin 511 lirayla finans ve sigorta faaliyetleri sektöründe olduğu görüldü. Bu sektörü, 284 bin 842 lira ile bilgi ve iletişim, 229 bin 108 lira ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetleri izledi.