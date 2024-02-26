Gabar’ın ardından Diyarbakır’dan petrol müjdesi bekleniyor

'Taşı toprağı altın' deyimi son dönemlerde petrol müjdelerinin peş peşe geldiği Güneydoğu için de kullanılmaya başlandı.

Milli ve yerli enerjinin ekonomiye kazandırılması amacıyla dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın hamlesiyle hayata geçirilen projeler sayesinde peş peşe petrol müjdelerin geldiği Şırnak Gabar-Cudi'nin ardından TPAO yeni hedefine Diyarbakır'ı da koydu.

Hali hazırda Şırnak'ın Kato ve Bestler-Dereler bölgesi, Siirt ve Van'da petrol keşif aramaları sürerken, TPAO Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bozçalı Köyü sınırları içerisinde bir adet tespit kuyusu açılmayı planlıyor.

Yine Diyarbakır'ın Ergani ve Silvan ilçesinde de bir süre önce TPAO Batman Bölge Müdürlüğü tarafından petrol kaynağı tespiti için başlatılan çalışmalarda devam ediyor.Şırnak Gabar Dağı'nda Şehit Yüzbaşı Esma Çevik ve Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Petrol Kuyuları'nda üretimin günlük 40 bin varile yaklaştığı öğrenildi.

DİYARBAKIR'DAN MÜJDE BEKLENİYOR

Türkiye Petrolleri AŞ (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır'ın Çınar İlçesi, Bozçalı Köyü sınırları içerisinde bir adet tespit kuyusu açılmayı planlıyor. X. Bölge AR/TPO/K/M44-b4 ruhsat numaralı arazi içindeki 50 bin metrekarelik alanda Döner (Rotary) Sondaj tekniği ile Dikmencik-1 tespit kuyusu açılacak.

PETROL KAYNAK TESPİTİ YAPILACAK

TPAO'dan yapılan açıklamaya göre, 9 milyon lira bedelli proje kapsamında sadece petrol kaynağı tespiti yapılacak, herhangi bir üretim yapılmayacak. Proje ile bölgede ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor.

BÖLGE PETROL DENİZİNİN ÜZERİNDE

Öte yandan, bölgede sağlanan huzur ortamıyla birlikte petrol keşif çalışmaları her geçen gün artarken, Güneydoğu'nun altında 'petrol denizi' olduğu yorumlarına neden oldu. Şırnak Gabar Dağı'nda Şehit Yüzbaşı Esma Çevik ve Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Petrol Kuyuları'nda üretimin günlük 40 bin varile yaklaştığı öğrenildi. Sadece Şırnak'ta iki kuyuda 2024 yılı sonuna kadar hedefin günlük 100 bin varil olduğu belirtildi.