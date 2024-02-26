Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 26 Şubat gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.