Aydın’ın değerlerine sahip çıkılıyor

Aydın, Türkiye'de tarım ve tarım ürünü çeşitliği denildiğinde ilk akla gelen şehirlerden biri. Aydın, yerel tarım ürünlerinden üretilen ürünleriyle de birçok değere ev sahipliği yapıyor. Tarımdaki ürün çeşitliğini gastronomisinde de yer veren Aydın, bölgeye özgü lezzetli yemekleriyle Türk mutfağında önemli bir yere sahip.

Aydın mutfağındaki bölgeye has tatları korumak ve bu geleneksel tatları gelecek nesillere aktarmak için çaba gösteren Aydın Büyükşehir Belediyesi, bölgede üretilen yerel ürünlere coğrafi işaretler alarak değer katıyor. Şimdiye kadar "Aydın Kabak Tatlısı" ve "Aydın Yuvarlaması"nın coğrafi işaretlerini alan Büyükşehir Belediyesi, birçok ürün için de tescil sürecini sürdürüyor.

GÜVENCE ALTINDA

Aydın'ın tarımsal ürün çeşitliliğini katma değerli ürünlerle taçlandıran bu girişimle Aydın üreticisi daha fazla gelir elde ediyor. Yapılan tescil işlemleriyle ticari olarak üretim yapmak isteyen üreticiler kadar doğru ürünlerle buluşturulan tüketicilerin haklarını da güvence altına alınmış oluyor. MARKALAŞMA

Markalaşmanın büyük önem arz ettiği günümüzde, tescili yapılan bu ürünlere bir standart getirilirken, üretim şartları ve yöntemi de kayıt altına alınmış oldu. Tescille birlikte Aydın'ın bu lezzetlerini ticari olarak üretmek isteyenlerin ürünün ambalajı üzerinde mahreç ve işaret bulundurması zorunlu hale geldi.