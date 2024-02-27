Bayram ikramiyeleri 5 bin TL olabilir

EMEKLİYE seyyanen zam milyonların gündemindeki sıcaklığını korurken bayram ikramiyeleri bugün TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Uzmanlardan gelen kulis bilgilerine göre ; Mart ayında emekliye seyyanen veya ek zam yapılabileceği bayram ikramiyelerinin 5 bin liraya yükseltilmesi ihtimali olduğu iddia edildi. Haftalık çalışmasına bugün başlayacak olan Meclis Genel Kurulu'nda gündemin ilk sırasında 8. Yargı Paketi olacak. Düzenlemeye komisyon aşamasında eklenen bir madde ile emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselecek.

GÖZLER GENEL KURUL'DA

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, seçim öncesi emekli maaşlarında seyyanen artış olabileceğini ifade etti. Erdursun, ekonomi yönetiminin derinlemesine çalışmalar yaptığını gündeme taşıyarak, aldığı bir duyumu paylaştı. Özgür Erdursun, "Emekli aylıklarına 2 bin, 3 bin, 4 bin lira seyyanen artış gelebilir. Net bir bilgim yok ama bu konuyla ilgili aldığımız duyumlar yeni bir çalışmanın olduğu yönünde. Seyyanen artış beklentisi çok daha sıcak. Emekli aylıkları konusu kapanmadı. Hükümet de ayrıca bir seyyanen artış yapabilir. Bayram ikramiyeleri de 5 bin TL'ye çıkarabilirler, çıkarırlarsa. Kesin bir durum yok ama beklenti çok fazla" dedi.