Kredi kartı aidatlarına fahiş zam isyan ettirdi

BANKALAR vatandaştan hem komisyon kazanıyor hem de aidat alıyor. Kredi kartı komisyonları 400-1500 TL aralığında gerçekleşiyor. Aidatı geri alabilmenin yolu tüketici hakem heyeti. Bankalar ile vatandaşların yıllardır yaşadıkları kredi kartı aidat sorunu bu yıl bankaların uyguladıkları fahiş zam oranları ile daha da arttı. Tüketici Hakem Heyetleri ve tüketici derneklerine bu konuda binlerce şikayet yağarken, kredi kartı aidatlarının 400 ila 1500 TL arasında değişkenlik gösterdiği öğrenildi.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, "Bu yıl özellikle özel bankalar kredi kartı aidatlarına yüzde 50 ila 70 arasında zam yaptılar. Türkiye'de 103 milyon aktif kredi kartı var. Bu kartlara bu yıl 30 milyar TL'yi aşan bir aidat yansıtılacak" dedi. Küçük, kredi kartı aidat sorununa ilişkin hazırladıkları çalışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ilettiklerini belirterek, "Vatandaşların alışveriş yaptığı üye işyerlerinden komisyon alan bankalar zaten her alışverişten yüzde 5 kazanırken, bir de hala vatandaşa kart aidatı çıkarıyor" diye konuştu.

Vatandaşlar bankaların müşteri hizmetlerini arayarak ya da tüketici hakem heyetlerine başvurarak kredi kartı aidatlarını geri alabiliyor. Bankaların burada vatandaşa aidatsız kart seçeneğinden önce harcama taahhüdünde bulundurmaları ve kartlarına kestikleri parayı para puan olarak yüklemeleri ise yasalara aykırı olarak kabul ediliyor.