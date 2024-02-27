Muğla ve Aydın’a ORKÖY’den 30 milyon liralık kredi katkısı

MUĞLA Orman Bölge Müdürlüğünde ORKÖY çalışmaları çerçevesinde orman köylüsüne destek çalışmaları devam ediyor. Muğla ve Aydın illerinde 2023 yılı ORKÖY destekleri çerçevesinde süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, traktör ve fenni arıcılık alanında orman köylülerine destek sağlandı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce Muğla ve Aydın illerinde 217 aileye toplam 30 milyon 230 bin TL ORKÖY kredi desteği sağlandı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, orman köylülerinde yaşayan vatandaşların sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek amacıyla ORKÖY kredi desteği sağladıklarını belirterek, ORKÖY kredilerinin yüzde 20'sinin hibe geri kalan yüzde 80'lik kısmının faizsiz geri ödeme şeklinde verildiğini söyledi.